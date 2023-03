Felixdorf: Bürgermeister Walter Kahrer nimmt den Hut

Nach 38 Jahren als Gemeinderat der SPÖ und 13 Jahren als Bürgermeister nimmt Walter Kahrer mit Ende März seinen Abschied. Am Dienstag findet seine letzte Gemeinderatssitzung statt, wo der 72-Jährige offiziell seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik verkündet. „Ich wünsche der jungen Truppe im Gemeinderat und dem bald neugewählten Bürgermeister mit seinem Team viel Erfolg und alles Gute“, sagt der Noch-Ortschef. Neuer Bürgermeister soll der geschäftsführende Gemeinderat Andreas Hueber werden. Die Neuwahl und die Nachrückenden im Gemeinderat erfolgen bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 11. April. Bis dahin übernimmt Vizebürgermeister Günther Straub die Agenden von Kahrer.

Als „Roter“ in einer „schwarzen“ Familie

Für Walter Kahrer war es als Bürgermeister immer wichtig, dass die Zusammenarbeit innerhalb des Gemeinderates und der Gemeinde gut funktioniert. Das sei nicht immer einfach gewesen. Doch trotz aller Widrigkeiten dürfte es gelungen sein. „Für die Opposition war es aufgrund des unterschiedlichen Kräfteverhältnisses sicherlich nicht leicht und jeder hat einen anderen Zugang zu bestimmten Themen“, meint er. Als „rotes Schaf in einer schwarzen Familie“, wie Kahrer es ausdrückt, habe er aber gelernt mit anderen Fraktionen zusammenzuarbeiten. Denn sein Vater Florian Kahrer war Bürgermeister der Volkspartei in Matzendorf (1968 bis 1970) und Matzendorf-Hölles (1974 bis 1986), die beiden Brüder Gemeinderäte der Volkspartei. Er selbst hat sich für die Sozialdemokratie entschieden, was aber nie ein Problem gewesen sei. Auch die Zeit als Leiter des AMS in Baden, einer tiefschwarzen Gemeinde, mündete in einer guten Zusammenarbeit.

Zurückblickend hatte es für Kahrer auch einen hohen Stellenwert junge Leute für die Kommunalpolitik zu interessieren. „Das System funktioniert nur, wenn auch die jungen Leute miteingebunden sind“, so Kahrer. Er sei immer ein Teamplayer gewesen. Denn es brauche nicht nur die Ideen, sondern auch die Umsetzung, die ausschließlich mit genügend Unterstützung passieren könne. Die SPÖ Felixdorf besteht aktuell aus einer guten Mischung zwischen Jung und Alt.

Einige Bauprojekte umgesetzt

Bauliche Errungenschaften unter Kahrer als Bürgermeister waren unter anderem der Kindergartenneubau in der Bahnstraße und der Zubau einige Jahre später, ebenso wie die Sanierung des Gemeindeamtes, der Waldspielplatz und der Ankauf des Linz Textil-Areals. Dort habe laut Kahrer die Wohnbaugenossenschaft ein Vorzeigewohnprojekt aufgestellt, dass einer Notwendigkeit und einem großen Bedarf entsprach.

Sehr am Herzen gelegen sei ihm die 200-Jahr Feier von Felixdorf im vergangenen Jahr. In jedem Monat fand eine andere Veranstaltung oder ein Highlight zum Jubiläum statt. „Es war zwar eine sehr anstrengende Zeit, aber der Erfolg hat uns Recht gegeben“, so Kahrer, der seit zweieinhalb Jahren Urgroßvater einer Urenkelin ist. Mit der Chronik zum 200. Jubiläum hat er sich außerdem ein Denkmal gesetzt. „Das ist etwas, dass in Zukunft unweigerlich mit mir in Verbindung gebracht wird.“

Die schwierigste Zeit in seinen Jahren als Bürgermeister war die Anfangszeit 2012, als einige (insgesamt 17) Aufsichtsbeschwerden bei ihm eingetrudelt sind. Das habe sich aber bald wieder gelegt. „Zusammenfassend hat es für mich keinen einzigen Tag gegeben, an dem ich gesagt hätte: Das habe ich nicht gerne gemacht! Es war eine sehr schöne Zeit“, sagt der bald abtretende Ortschef im NÖN-Gespräch. „Die letzten 13 Jahre waren nicht nur für mich, sondern auch für Felixdorf erfolgreich.“ Der Erfolg schlägt sich auch in einem guten Rechnungsabschluss von 2022 nieder, der bei der vergangenen Gemeinderatssitzung präsentiert worden ist. „Ich übergebe damit eine Gemeinde, die auf finanziell sicheren Füßen steht“, erklärt Kahrer abschließend.

Eine offizielle Verabschiedung findet am 13. April bei einem Stehempfang für Vereine, Firmen und anderen Kooperationspartnern statt.

