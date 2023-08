Trauer um ein Flugfelder Original: Paul Weniger verstorben

Waschpulver, Zeitung, Ersatzteile: Noch heute bekommt man in der Greißlerei in der Wielandgasse 17 fast alles. Seit 1926 besteht das Geschäft, das auch 33 Jahre lang von Paul Weniger geführt wurde. „Mein Vater war eine echte Institution am Flugfeld, jeder hat ihn gekannt. Er war ein liebevoller Vater und ein guter Geschäftsmann“, sagt sein Sohn Michael, der das Unternehmen 2016 übernommen hat.

Am Freitag, dem 4. August, hat Paul Weniger - er war seit längerem gesundheitlich angeschlagen - für immer seine Augen geschlossen. Dass sein Verlust schmerzt, hat Sohn Michael Weniger in den letzten Tagen gespürt. „Seitdem ich den Partezettel aufgehängt habe, wollen alle wissen, was passiert ist.“ Auch ÖVP-Gemeinderat Hans Machowetz trauert: „Er war eine echte Persönlichkeit, dank ihm und seinem Sohn haben wir noch einen Nahversorger samt Post am Flugfeld. Paul hat alle gekannt, da war es auch nicht so schlimm, wenn man am nächsten Tag gezahlt hat. Und es hat immer etwas zu plaudern gegeben.“

Das Begräbnis von Paul Weniger findet am Donnerstag, dem 17. August, um 14 Uhr am Wiener Neustädter Friedhof statt. Die Seelenmesse findet ebenfalls am Donnerstag, 17 Uhr, im Neukloster statt.