Wr. Neustadt: Trauer um Johann Pasterer

Werbung Zum Epaper! Anzeige Powerladys in der Region Wr. Neustadt und Neunkirchen

Die Stadt trauert um einen bekannten Geschäftsmann: Johann Pasterer ist im 91. Lebensjahr verstorben. Der Name Pasterer ist aufgrund des gleichnamigen Elektrounternehmens weit über die Stadtgrenzen hinaus ein Begriff. 1960 übernahm Johann Pasterer den Elektrobetrieb der Firma Friedrich Ott – bis heute ist das Unternehmen in der Frauengasse 5 ansässig – und beschäftigt rund 45 Mitarbeiter. „Die Firma war für ihn Arbeit und Hobby zugleich, er ist dabei aber immer bodenständig und menschlich geblieben“, erzählt Eveline Luger-Pasterer über ihren Vater.

Auch für die Familie sei er trotz der Arbeit in seinem Unternehmen, aus dem er sich im Jahr 2000 zurückzog, immer da gewesen. „Er hat sich gerne mit der Familie umgeben, wenn es ein Problem gegeben hat, war er immer für uns da,“ so Eveline Luger-Pasterer. Johann Pasterer wurde für sein Wirken unter anderem mit dem Ehrenzeichen der Stadt Wiener Neustadt und dem „Benefit Wirtschaftspreis“ für sein Lebenswerk ausgezeichnet. ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger: „Hans Pasterer war eine jener Unternehmer-Persönlichkeiten, die Wiener Neustadt in der Zweiten Republik maßgeblich geprägt haben. Er war stark am Wiederaufbau der Stadt nach dem Krieg beteiligt und hat seinen Familienbetrieb über Jahrzehnte erfolgreich geführt. Mit der Stadt stand Pasterer in engen Geschäftsbeziehungen. Unsere Anteilnahme gilt den Hinterbliebenen – wir werden unserem Ehrenzeichenträger stets ein ehrendes Andenken bewahren.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.