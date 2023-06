Nach 16 Jahren ist für Walpersbachs Direktorin Zeit für den Ruhestand

In Lichtenegg und Bad Fischau sammelte sie erste Erfahrungen, nach der Karenz wurde Helga Chalupa nach Walpersbach versetzt - ein Ort, der ihr bis dato unbekannt war, aber in den sie sich ab 1988 verlieben sollte. Seit 2007 fungiert sie als Schulleiterin der Volksschule, am Freitag wird sie sich in den Ruhestand verabschieden.

„Ich habe die Gemeinde 1988, als ich hergekommen bin, wirklich gar nicht gekannt, aber dann mein Herzblut hier reingesteckt, der Ort ist für mich besonders geworden“, blickt Chalupa nostalgisch auf die Anfänge zurück. Mit 1. März 2007 wurde sie Direktorin und musste seitdem zwei Aufgaben erfüllen: „Ich habe jede Woche zirka 16 bis 17 Stunden unterrichtet und mich nebenbei um die Anliegen der Eltern gekümmert“, berichtet Chalupa.

Schon bei der Abschiedsfeier wurde die ambitionierte Direktorin emotional, die nächsten Tage werden nicht einfacher: „Ich habe eine Entscheidung getroffen. Jedoch habe ich an dieser Schule mehr als die Hälfte meiner Lebenszeit verbracht, natürlich ist es dann nicht einfach, aufzuhören.“ Besondere Priorität hatte für Chalupa in den Jahren als Schulleiterin immer die gegenseitige Wertschätzung: „Man muss die Kinder sowie die Eltern respektieren und ein offenes Ohr für sie haben. Schwere Entscheidungen, für die man aber Anerkennung bekommen hat, waren manchmal notwendig.“

Eine Direktorin muss neben fachlicher Kompetenz für die Walpersbacher Schulchefin Führungsqualitäten mitbringen: „Man muss ein Team leiten können und Verständnis untereinander herstellen. Man muss auch unbequeme Entscheidungen treffen können und allen das Gefühl geben, gehört zu werden.“ Die Gesellschaft und somit auch die Kinder haben sich laut der Direktorin verändert, die Kinder wissen heute durch das Internet vorweg schon mehr als früher. „Dafür muss man ihnen jetzt vielleicht mehr Soziales beibringen und Teamfähigkeit erläutern“, meint Chalupa.