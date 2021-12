Eggendorfs Bürgermeister Thomas Pollak: „Gestalten hat Spaß gemacht“

Die Gemeinderatssitzung vergangenen Mittwoch war für Thomas Pollak nicht nur die letzte in diesem Jahr, sondern die letzte unter seiner Leitung als Bürgermeister. Nach knapp 17 Jahren als Ortschef legt der 46-jährige Sozialdemokrat mit Ende des Jahres sein Amt zurück. Sein designierter Nachfolger, der bisherige Vizebürgermeister Thomas Winter soll Mitte Jänner im Gemeinderat gewählt werden. Im Interview mit der NÖN zieht Pollak Bilanz.

NÖN: Was waren die größten Projekte in Ihrer Amtszeit als Bürgermeister?

Thomas Pollak: Das größte und anspruchsvollste Projekt war das Gemeindeamt mit dem Veranstaltungszentrum und der Feuerwehr. Das haben wir von Beginn weg fast acht Jahre lang verfolgt. Ein Herzensprojekt für mich war der Bau des Fußballplatzes.

Was war ein besonderer Erfolg?

Pollak: Das Gemeindezentrum zu schaffen, weil das damals auf extremen politischen Widerstand gestoßen ist. Dass wir das im Gemeinderat durchgebracht haben, war ein großer Erfolg. Einer meiner größten persönlichen Erfolge war, als ich bei der Wahl 2010 die absolute Mehrheit mit 13 Mandaten gewonnen habe.

Gibt es etwas, das Sie rückblickend anders machen würden?

Pollak: Absolut. Die Bürgermeisterablöse 2005 erfolgte sehr unsanft und im Streit. Das würde ich aus heutiger Sicht anders machen. Mit dem Hinblick darauf, dass es nicht immer notwendig ist, Konflikte im Streit zu lösen. Aber im Nachhinein ist man immer gescheiter.

Ist Ihnen persönlich etwas Bestimmtes in Erinnerung geblieben?

Pollak: Das Persönlichste war der Abschied auf der 50-Jahres- Feier der Siedlung Maria Theresia. Das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Aber auch die Zusammenarbeit im Gemeinderat und mit den Mitarbeitern am Gemeindeamt war immer ganz toll, das werde ich sehr vermissen.

Was hat Ihnen als Bürgermeister besonders viel Spaß gemacht?

Pollak: Die Arbeit des Gestaltens. Man ist als Bürgermeister so nah am Menschen wie nirgends in der Politik. Oft geht es um kleine, persönliche Dinge, bei denen man eingreifen und helfen kann. Das hat mir großen Spaß gemacht.

Warum legen Sie genau jetzt Ihr Amt zurück?

Pollak: Einerseits habe ich beruflich neue Wege gefunden. Andererseits habe ich gemerkt, dass ich an Energie und Kraft verloren habe, um den Menschen aktiv zuzuhören, und wenn ich den Menschen mit ihren Problemen nicht mehr zuhören kann, bin ich nicht mehr der Richtige.

Ist Ihnen die Entscheidung schwergefallen?

Pollak: Die letzten eineinhalb Jahre haben mir die Entscheidung leichter gemacht. Politisch gesehen ist es mir nicht schwergefallen.

Bleiben Sie weiter politisch aktiv?

Pollak: Natürlich werde ich die Partei und den Thomas Winter unterstützen, aber ich bleibe bestimmt nicht politisch aktiv.

Was sagt Ihre Familie dazu? Wie hat sie die Zeit, in der Sie Bürgermeister waren, miterlebt?

Pollak: Meine Familie wurde nicht wirklich gefragt. Mir ist erst in den letzten Jahren bewusst geworden, dass das bestimmt nicht immer angenehm war. Meine Frau hat mich trotzdem immer unterstützt. Ich glaube aber schon, dass sie erleichtert ist, dass das ganze jetzt ein Ende hat, besonders weil mir viele Dinge nicht mehr guttun.

Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus?

Pollak: Mein Plan ist es, das neue Geschäft im Seminarbereich aufzubauen. Das wird mein Zugpferd sein. Mal sehen, wie es mit meiner Firma im Elektro- und Anlagenbau weitergeht. Ob ich das ewig weiter mache, weiß ich noch nicht.

Durch den Rücktritt werden Sie bestimmt mehr Zeit für Hobbys oder private Unternehmungen haben. Wissen Sie schon, was Sie in dieser Zeit machen werden?

Pollak: Ich möchte mehr Ruhe einkehren lassen, mehr auf mich schauen und mehr Freizeit haben. Wenn es wieder möglich ist, möchte ich auch mehr Reisen und viel Zeit in Kroatien auf dem Boot verbringen.