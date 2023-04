Feuerwehren: 93.506 Stunden im Sinne der Freiwilligkeit

Beim Abschnittsfeuerwehrtag in Lanzenkirchen konnte Abschnittskommandant Roland Kleisz auf eine beeindruckende Anzahl von Einsatzstunden zurückblicken. 93.506 Stunden wurden im letzten Jahr im Sinne der Freiwilligkeit geleistet. ÖVP-Bürgermeister Bernhard Karnthaler: „Was ihr leistet ist nicht selbstverständlich. Denn wenn Mann am Not ist seid ihr - die Freiwilligen - immer da um zu helfen.“

Kleisz gab einen Überblick über das vergangene Jahr. Ein Imagefilm zeigte die im vergangen Jahr passierten Ereignisse. Er betonte: „Man sieht, dass sich etwas bewegt“, denn die Einsätze hätten insgesamt über die letzten fünf Jahre zugenommen. Genauso freut es das Abschnittsfeuerwehrkommando aber auch, dass die Mitgliederanzahl leicht gestiegen ist. Im Abschnitt Wiener Neustadt Süd finden sich zur Zeit insgesamt 1.160 Mitglieder wieder. Hier werden auch die Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie die Reservisten miteinbezogen. Monika Rhaus betont hierbei: „Wir als Bezirkshauptmannschaft arbeiten bewusst mit den Wehren zusammen - da kann man beruhigt sein.“

Neue Ausrüstung und Ehrungen

Der Klimawandel ist ein wichtiger Faktor, dem man jedoch durch eine gute Vorbereitung begegnete. Die neue Waldbrandausrüstung, welche nun in der Stützpunkfeuerwehr Walpersbach stationiert ist, bringt einen enormen Vorteil gegen Wald- und Flurbrände mit sich. Auch die Schadstoffstützpunktfeuerwehr Bad Erlach konnte ihre neu angeschaffte Ausrüstung präsentierte. Außerdem wurden verdiente Mitglieder geehrt. Hier konnten sich sieben Kameraden das 25-jährige, genauso sieben das 40-jährige, 19 das 50-jährige und vier das 60-jährige Verdienstabzeichen abholen. Bundesrat Matthias Zauner (ÖVP) ist stolz auf die Kammeraden und fügt an: „Mich freut besonders eure große Bindung zu Feuerwehr - die ist spürbar, in der Region und im Land!“

35 Jahre AFKDO Wr. Neustadt Süd

„Wir im Abschnittsfeuerwehrkommando Wiener Neustadt Süd haben 2021 unser 35. Jubiläum feiern dürfen. Dazu möchten wir heute unsere Chronik vorstellen“, so Roland Kleisz freudig. Hierbei führte Johann Woltran von der Feuerwehr Eichbüchl die mühevolle Arbeit durch, seit 1986 alle Informationen aus dem Abschnitt zusammenzutragen und diese dann zusammenzufassen. „Ich glaube, dass ich hiermit ein wunderbares Nachschlagewerk geschaffen habe“, so Woltran. Der Abschnittsfeuerwehrtag wurde nach zwei Stunden mit einem kräftigen „Gut Wehr“ und der Landeshymne beendet.

