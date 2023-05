FF-Abschnitt Gutenstein zog eine stolze Bilanz über das Jahr 2022

Im Hotel „Kaiser Franz Josef“ zog Abschnittskommandant Hermann Gamsjäger beim Abschnittstag des FF-Abschnittes Gutenstein Bilanz über das Vorjahr: Zu insgesamt 461 Einsätzen (davon 78 Brandeinsätze und 310 technische Einsätze) rückten die Feuerwehren von Oberpiesting bis Rohr im Gebirge aus und leisteten dabei mehr als 5.800 Einsatzstunden.

Mit sonstigen Tätigkeiten wie Festveranstaltungen sowie den Übungen wurden insgesamt rund 26.000 Stunden an freiwilliger Arbeit geleistet. Zwei besonders fordernde Einsätze waren der Lkw-Unfall in Oed und der Scheunenbrand in Rohr im Gebirge. Karl-Heinz Greiner dankte in seinem Bericht dem Feuerwehrabschnitt Gutenstein für die gute Zusammenarbeit und die Einsatzbereitschaft.

Florian Kaiser wurde neuer Abschnittssachbearbeiter für den vorbeugenden Brandschutz. Martin Tröstl wurde zum Gruppenkommandanten-Stellvertreter der neuen Waldbrandgruppe ernannt und Christoph Feldkirchner stellte sich als neuer Zugskommandant-Stellvertreter der Katastrophenhilfsdienst-Bereitschaftsgruppe zur Verfügung. Im Rahmen der Ehrungen für die langjährigen Verdienste wurde Roland Hütterer das Verdienstzeichen 3. Klasse in Bronze und Leopold Haidbaier (beide FF Oed) das Verdienstzeichen 2. Klasse in Silber verliehen.

