Mit einem Studium an der FH kommt man hoch hinaus, ein Abschluss ist ein sicherer Gewinn. Hoch hinaus und gewinnen kann Sebastian Kunc doppelt, hat er doch zwei Abschlüsse an der FH und siegte als höchst erfolgreicher Basketballer. Nun ist er ein Gewinn für die FH Wiener Neustadt, er erbringt dort seine Leistungen für das StartUp-Center.

Sebastian war ein arrivierter Teamplayer am Spielfeld in der Top-Liga, und nun ist er Teamplayer an der renommierten FH Wiener Neustadt. Wie im Sport ist er jetzt voll im Job engagiert. Wie am Spielfeld agiert er flexibel, konsequent und zielorientiert. Seine erste Studienwahl war logisch und aufgelegt wie ein Freiwurf beim Basketball.

Und naheliegend, denn Kunc hat sich aufgrund seiner sportlichen Karriere in der 1. Basketball-Bundesliga in Traiskirchen für ein Bachelor-Studium „Training und Sport“ entschieden: „Dass dabei Trainingslehre und Sport-Management in dem Studiengang verbunden wurde, fand ich sehr reizvoll. Aber ich wollte noch anschließend mein Wirtschaftswissen erweitern und entschied mich daher für das Studium ,Entrepreneurship & Applied Management‘, da dieser Masterabschluss eine fantastische Grundlage für eine wirtschaftliche Karriere bietet und hier insbesondere im Bereich der Selbstständigkeit.“

Gerne erinnert sich Kunc im Sportstudium an die intensiven Praxiswochen in Schielleiten und danach an den anschließenden, traditionellen Heurigenbesuch am Ende der Woche. „Im Masterstudium ist die Gründung meines ersten Unternehmens mit Studienkollegen gedanklich fest verankert. Inhaltlich hat mir für meine berufliche Zukunft der breite Einblick in die Welt der Start Ups und Unternehmensgründungen und die Chancen und Risiken der Selbstständigkeit gebracht“, sagt Kunc.

Der Absolvent streicht im Gespräch die hohe soziale Ebene unter den Studierenden hervor und freut sich, dass aus vielen Studienkolleginnen und Kollegen Freundinnen und Freunde wurden. Der stets auf Erfolg fokussierte Kunc agiert und fungiert in Positionen auch außer des Basketballspielfeldes und der FH: „Ich engagiere mich auch als Kommanditist bei ,Wanderbrauer KG‘, die mit ‚Ährenwerk‘ durch eigene Rezeptur Bier braut – die Teammitglieder der Brauer haben sich allesamt beim Studium an der FH kennengelernt.“ Als Draufgabe firmiert er als Geschäftsführender Gesellschafter bei „wesports club communication“ – einem Unternehmen, dass sich der Digitalisierung für Sportverbände und Vereine mit Low-Budget-Optionen widmet.

„Die Studien- und Arbeitswelt an der FH verbindet und bindet. So habe ich mit einigen Studienkollegen, aber auch mit Lektorinnen und Lektoren sehr gute Kontakte“, so Sebastian Kunc.