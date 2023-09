Misstrauensantrag gegen Markt Piestings Bürgermeister wurde abgelehnt

Im zweiten Anlauf – der erste Termin musste wegen „urlaubsbedingter Entschuldigungen“ mehrerer Mandatare abgesagt werden – fand am Freitag die Gemeinderatssitzung statt, in der über den Misstrauensantrag gegen Bürgermeister Roland Braimeier (ÖVP) abgestimmt wurde.

Mit Grüne-Gemeinderat Constantin Gessner, der den Antrag eingebracht hatte und aufgrund der Verschiebung nun doch dabei sein konnte. Und mit dem erwarteten Ergebnis: Der Antrag wurde abgelehnt. Vier der 17 anwesenden Gemeinderäte sprachen Braimeier das Misstrauen aus – damit wurde die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit aller Gemeinderäte weit verfehlt.

Wie berichtet, hatte Grüne-Mandatar Gessner dem ÖVP-Ortschef u.a. Falschaussage bezüglich des Erhalts über Anfragen, ein gesetzwidriger Ausschluss der Öffentlichkeit bei einer Gemeinderatssitzung oder das Ignorieren von Initiativanträgen vorgeworfen.

Grün-Gemeinderat Constantin Gessner Foto: zVg, Christian Dusek

Kritik am Antrag kommt nach der Gemeinderatssitzung von ÖVP-Bezirksparteiobmann Christian Stacherl: „Wir raten den Grünen sich lieber tatkräftig in die Gemeindearbeit einzubringen, anstatt zu versuchen mit anderen anzuschaffen und ständig Aufregung zu erzeugen.“ Stacherl wirft den Grünen „Showpolitik“ vor: „Leider haben die Grünen in Markt Piesting keinerlei Anstand. Eine solche Aktion ist nicht normal und äußerst kritisch“, so Stacherl.

Bei den Grünen sieht man sich hingegen durch den Verlauf der Sitzung bestätigt: „Bemerkenswert ist, dass kein einziger Mandatar der ÖVP das Wort für Roland Braimeier ergriffen hat“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme an die NÖN. Es seien mehr Zuhörer als Mandatare bei der Sitzung anwesend gewesen, so die Grünen: „Das Publikum war entsetzt und fassungslos über das Verhalten der ÖVP in der Sitzung und die vielen, nachweislich belegbaren Fehlverhalten von Roland Braimeier.“