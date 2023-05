Umfrage über Ortszentrum läuft in Bad Erlach

Mithilfe eines Online-Fragebogens sollen die Bürger seit 8. Mai auf der Web-Adresse www.unserortszentrum.at ihre Wünsche und Anregungen äußern, wie der Brennpunkt der Gemeinde künftig aussehen soll. Auch mit einem gedruckten Fragebogen kann abgestimmt werden.

"Wir achten stark darauf, dass die Umfrage auch als Printversion die Runde macht, dass vor allem Pensionisten, die nicht besonders internet-affin sind, sich beteiligen können", klärt ÖVP-Vizebürgermeister Harald Wrede auf.

Die Umfrage möchte nicht nur Aufschluss über ein neues Ortszentrum geben, sondern außerdem Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung oder andere Themen-Schwerpunkte, die den Bürgern am Herzen liegen, wahrnehmen. 134 Einwohner nahmen bereits teil (Stand 15. Mai, 10 Uhr), am Ende kommt man aber sicherlich auf über 200, ist Wrede überzeugt: "Wir haben das Voting nun um zwei Wochen, bis 29. Mai, verlängert. Wir wollen so viele Menschen wie möglich aus der Bevölkerung berücksichtigen."

Wie genau nach der Auswertung die Realisierung erfolgt, steht noch in den Sternen: "Klar ist nur, dass in Infoabenden und Arbeitsgruppen intensiv debattiert wird, dann werden die beschlossenen Schwerpunkte möglichen Bauträgern zur Konkretisierung ausgeschrieben", erläutert der Vizebürgermeister.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.