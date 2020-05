„Dazu haben wir auch eine Außenbar für unser Gäste“, erklärt Himmelblau-Manager Roman Petek. Ab 15. Mai geht’s los, „wir sind am Opening-Tag mit den Reservierungen schon voll“, so Petek. Insgesamt soll sich das Himmelblau von einem reinen Beach Club zu einem Restaurant hin entwickeln. „Die Speisekarte wurde laufend erweitert, das war der Wunsch der Gäste. Deswegen werden wir sowohl Frühstück, Mittagessen als auch Abendbetrieb bieten“, freut sich Roman Petek auf den Saison-Start, ab dem übrigens auch nach Hause geliefert wird.

Wichtig für den Betrieb: Produkte aus der Region, wenn geht in Bio-Qualität. „Sogar die Garnelen auf der Karte kommen aus einer Zucht in Tirol und nicht aus dem Ausland“, nennt Petek ein Beispiel. Fortgesetzt werden auch DJ-Auftritte mir ruhiger Musik sowie Beach-Action am angrenzenden Volleyballplatz. Der Conoravirus ist übrigens auch am Himmelblau nicht spurlos vorübergegangen: So mussten vier Hochzeiten samt Standesbeamten vor Ort abgesagt und auf nächstes Jahr verschoben werden.