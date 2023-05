Das Warten hat ein Ende: Der seit dem Jahreswechsel geschlossene Beach Club „Himmelblau“ am Achtersee sperrt wieder auf. Los geht es am Samstag, 27. Mai, ab 14 Uhr. Im Juni ist dann von Freitag bis Sonntag jeweils von 11 bis 24 Uhr geöffnet, „ab Juli wollen wir wieder in Vollbetrieb gehen“, erklärt Janine Uhl von der „UHL Gastro GmbH“ im Gespräch mit der NÖN. Der Beach Club wurde in den letzten Monaten einer Renovierung unterzogen.

