Ideen für Verkehrsinsel in Wr. Neustadt gesucht

Aufgrund seiner – völlig überdimensionierten – Größe ist der Kreisverkehr in der Ackergasse (Siedlung Pottendorfer Straße hinter den Roigk Hallen) bekannt. Die Größe bringt auch eine riesige Verkehrsinsel mit sich, die aber – abgesehen von einer Blumenwiese – ungenützt bleibt. Und genau da will SPÖ-Gemeinderat Rudi Müllner ansetzen.

„Es ist eine große Fläche in dem Wohnviertel, die eigentlich nicht genutzt wird. Der Verkehr an dem Kreisverkehr hält sich mehr als in Grenzen, deswegen könnte ich mir hier auch einen ‚Grätzel-Treff‘, etwa mit einem Pavillion, vorstellen. Ein sicherer Übergang zur Insel inklusive. Ein richtiger Treff für die Bevölkerung fehlt sowieso in der ganzen Siedlung“, meint Müllner, „Strom- und Wasseranschluss wären auf der Kreisverkehrsinsel jedenfalls vorhanden.“

Auch Siedlungsbewohnerin und Ex-SPÖ-Vizebürgermeisterin Margarete Sitz würde sich eine Aufwertung wünschen, vielleicht mit Bäumen oder Sträuchern, „wir würden seitens unserer Sektion auch Bäume spenden“, so Müllner. Er will die Ideen jetzt in die Bunte Stadtregierung einbringen, „vielleicht gibt es ja noch andere Ideen, was man mit der Fläche machen könnte“.

