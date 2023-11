Vier Märkte in der Wiener Neustädter Innenstadt verteilt

Das Konzept des „neuen“ Advents in der Stadt hat im Vorjahr großen Anklang gefunden – und wird dementsprechend heuer fortgesetzt: An den vier Wochenenden vor Weihnachten gibt es an vier Orten in der Stadt einen Adventmarkt. Gefallen hat das übrigens nicht nur den vielen Besuchern, sondern offenbar auch den Geschäftsleuten: „Wir haben sehr viele Bewerbungen erhalten“, heißt es aus dem Rathaus: „Es war kein Problem, für alle Stände einen Betreiber zu finden – im Gegenteil.“

Los geht es von 24. bis 26. November mit dem „Advent im Stadtpark“ by Mary's Pub (Freitag und Samstag 15 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr). Offizielle Eröffnung am Freitag um 16 Uhr mit der Eisenbahnermusik Flugrad, am Samstag sind die Zeiselmauer Teifl'n beim Krampuslauf unterwegs – und am Sonntag macht um 15 Uhr eine Charity-Motorradtour halt.

Der Adventmarkt am Dom vereint von 1. bis 3. Dezember wieder Handwerk, Kulinarik und Musik (Freitag 14 bis 20, Samstag 11 bis 20, Sonntag 12 bis 18 Uhr). Wiener Neustädter Schulen und Gruppen aus der Region sorgen für die Musik, auch Schauhandwerk wie Schnitzen, Drechseln oder Zinngießen wird den Besuchern geboten. Eröffnung: Freitag um 16 mit der Kindersingschule der Hauer-Musikschule.

Der Advent in der Beethovenallee wurde in diesem Jahr auf vier Tage ausgeweitet: Von 7. bis 10. Dezember warten die Stände entlang der Stadtmauer auf Gäste (Donnerstag 17 bis 20 Uhr, Freitag 14 bis 20 Uhr, Samstag 11 bis 20 Uhr, Sonntag 12 bis 18 Uhr). Eröffnung am Donnerstag um 17 Uhr mit dem Chor der Bilingual Junior High School.

Den Abschluss bildet von 15. bis 17. Dezember der Advent im Bürgermeistergarten (Freitag 14 bis 20, Samstag 11 bis 20, Sonntag 12 bis 18 Uhr). Vor dem Museum St. Peter/Sperr werden Kunsthandwerk und kulinarische Köstlichkeiten geboten. Eröffnung am Freitag um 15 Uhr mit der Ballettschule im Bildungszentrum St. Bernhard.

Am Hauptplatz gibt es wieder die Selfie-Kugel – und von 24. November bis 24. Dezember laden Lion's Club, Verein Hoffnungsschimmer, Männergesangsverein, Freiwillige Feuerwehr und Rotes Kreuz zum „Charity-Advent“.