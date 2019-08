Es ist ein Jubiläumsjahr für die Fotografie: Vor 180 Jahren wurde das erste Foto geschossen – das Jubiläum war der Anlass für den Historiker Werner Sulzgruber, sich auf die Suche nach den ältesten Fotografien von Wiener Neustadt zu machen. In der rund 10.000 Bilder umfassenden Sammlung des Forschungs- und Vermittlungsprojektes „TOWN“ stammt eine der ältesten historischen Fotografien aus den frühen 1860er-Jahren und zeigt den Wiener Neustädter Hauptplatz und das Ungar-Tor. Diese außergewöhnliche Foto-Rarität ist auch im kürzlich erschienenen Buch Sulzgrubers „Wiener Neustadt. Zeitreise in historischen Bildern“ abgedruckt und stammt aus der Privatsammlung von Erwin Wrenkh.

Sulzgruber: „Fotografien sind eine sehr wichtige historische Quelle vor allem für die Zeitgeschichte. Eine der bislang ältesten Fotografien, von denen ich weiß, stammt aus den 1860er- Jahren, also einer Zeit, in der in Wien die erste große fotografische Ausstellung stattfand und im Rahmen derer so manches Foto wohl auch in Wiener Neustadt angefertigt wurde. Mir geht es darum, die ältesten Foto-Aufnahmen von Wiener Neustadt jetzt zu erfassen, denn diesem Ziel ist bisher interessanterweise niemand gefolgt. Ich bin daher schon sehr gespannt, was hierzu ans Tageslicht kommt, und bedanke mich für jede Unterstützung.“

In der Suche des Historikers geht es nicht um das Motiv – also ob es eine Stadtansicht, ein Portrait, ein Familienfoto oder Ähnliches ist – sondern um das Alter der Fotografie als erstes Kriterium. Die gefundenen ältesten Fotografien Wiener Neustadts werden in der Folge in einer eigenen Broschüre veröffentlicht werden, worin die Details auf den Bildern großformatig sichtbar gemacht und dazu Hintergrundinformationen gegeben werden. Die Eigentümer dieser aufgrund ihres Alters besonderen Aufnahmen werden hierfür ebenfalls „vor den Vorhang“ geholt.

Kontakt:

Werner Sulzgruber

office@town-wiener-neustadt.at

0676/7366121 .