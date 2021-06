Die Sommeridylle in der Kleingartensiedlung Südbahngasse hinter dem Haidbrunn-Sportplatz ist gestört: Vier Häuser verstoßen aufgrund ihrer Größe und Beschaffenheit gegen das NÖ Kleingartengesetz und müssen weg bzw. rückgebaut werden. Geht es nach dem Magistrat, soll sogar die Abrissbirne her. Falls die betroffenen Kleingärtner das nicht selbst machen, will das Magistrat den Abriss rechtlich durchsetzen.

Ein Gutachten für die Abrisskosten wurde vom Magistrat bereits erstellt und schlägt mit fast 195.000 Euro zu Buche – in der Vorwoche bekamen alle 25 Gartenbesitzer in der Südbahngasse Post.

Bereits im Jahr 2011 berichtete die NÖN über die prekäre Situation in der Kleingartensiedlung Südbahngasse. Schranz, Schranz

NÖN-Leser wissen: Es ist eine Geschichte mit Vorgeschichte. Denn die NÖN berichtete bereits im Jahr 2011 von illegalen Bauten in der Kleingartensiedlung. In den letzten Jahren wurde mit dem Magistrat ein Rechtsstreit ausgefochten, den die vier betroffenen Hausbesitzer verloren – jetzt droht das Damoklesschwert endgültig zu fallen.

Eine Sache macht die Angelegenheit noch brisanter: Sollten die Häuser auf Magistratskosten abgerissen werden müssen, müssen auch die restlichen Gartenbesitzer für die Kosten aufkommen, weil es sich bei der Kleingartensiedlung rechtlich gesehen um ein großes Grundstück handelt. Dementsprechend schlecht sind die „unschuldigen Gartenbesitzer“ auf die „schwarzen Schafe“ zu sprechen.

Einer, der unschuldig zum Handkuss kommen soll, ist Andreas Michalitz. Mit Frau, Kindern und Enkelkinderm genießt er sein Kleinod in der Südbahngasse – allerdings ist die Stimmung derzeit angespannt: „Wir sind schon über 30 Jahre da, haben uns nie was zu Schulden kommen lassen. Und jetzt sollen wir für die Fehler von anderen zahlen – das werden wir aber sicher nicht machen, das ist doch hochgradig ungerecht!“

Dass es seit über zehn Jahren immer wieder Ärger wegen den illegalen Häusern in der Siedlung gäbe, drücke auf‘s Gemüt und die Gartenfreude. „Die Situation gehört gelöst, aber auf Kosten jener, die die Fehler begangen haben.“

Die Stadt hat die Abrisskosten bereits kalkuliert und den Gartenbesitzern per Post mitgeteilt – dafür müssten dann alle Kleingärtner aufkommen. Schranz

Geht es nach dem Anwalt zweier Betroffenen, ist die Sache mit dem jüngsten Schreiben des Magistrats noch nicht gegessen: „Seit einigen Jahren schon liegen vernünftige, gangbare Lösungen wie eine Umwidmung am Tisch – nur hat man bis jetzt leider nicht auf die Fachmeinung der Juristen gehört. Deswegen hat man jetzt diesen Schlamassel“, so der Advokat zur NÖN.

Allerdings meint er auch: „Aus unserer Sicht ist es noch nicht gewiss, dass die Häuser abgerissen werden. Die Lösungen liegen ja nach wie vor am Tisch – vielleicht bewegt die Aussicht, nun relativ viel zahlen zu müssen, einige Besitzer doch noch dazu, einer Vernunftlösung zuzustimmen.“

Am Magistrat geht man davon aus, dass sich der gordische Knoten in der Kleingartensiedlung nicht so schnell lösen wird. Man rechnet jetzt wieder mit Einsprüchen gegen den neuesten Bescheid, was wiederum eine aufschiebende Wirkung für den Abrissbescheid zur Folge hätte…