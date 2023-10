Mieter klagen: „Hier geht es oft zu, das ist unglaublich!“

In der Josef Bierenz Gasse 8 in der Daimlersiedlung, hinter der Merkurcity, hängt der Haussegen schief. Mieter des Genossenschaftsbaus (knapp 70 Wohnungen) meldeten sich bei der NÖN und klagten ihr Leid. Immer wieder gäbe es Probleme mit Müll im und rund um den Wohnbau. Zum einen mit Sperrmüll, der in den Müllräumen und im Keller abgelagert werde und dann auf Kosten von allen Mietern von der Genossenschaft entsorgt werden müsse.

Zu Verunreinigungen und Wirbel käme es aber auch im Wohnhaus selbst. Bewohner erzählen der NÖN von Essensresten im Aufzug, auch Hakenkreuze wurden dort an die Wand geschmiert. Der Lärm im Hof erreiche vor allem im Sommer ein unerträgliches Ausmaß. „Oft spielen bis zu 20 Kinder Fußball, leider nicht in einer normalen Lautstärke. Wir haben schon geglaubt, dass jemanden etwas passiert ist, so furchtbar war das. Da geht es oft zu, das ist unglaublich. Leider unternehmen die Eltern nur wenig dagegen“, heißt es gegenüber der NÖN. Zudem würden die Kinder - die auch aus anderen Wohnblöcken zum Spielen hierher kämen - haufenweise Müll (Getränkedosen, Chipssackerl, etc...) hinterlassen.

Genossenschaft: „Müssen im Rahmen der Gesetzte handeln“

Seitens der Genossenschaft „Neue Heimat“ weiß man um die Probleme, wenngleich sie in den letzten Monaten deutlich zurückgegangen seien. „Wir haben im letzten Jahr nur eine Beschwerde bekommen“, sagt Andreas Dominko. Beim „Sperrmüll-Problem“ versuche man, mit Hinweisschildern und Aushängen auf die Thematik hinzuweisen. „Mehr können wir oft nicht tun, da abgelagerte Möbel und Ähnliches im Nachhinein nur schwer zuordenbar sind.“

Generell müsse sich die Genossenschaft auch im Rahmen der Gesetze bewegen, wird gegenüber der NÖN betont. Im Fall der Hakenkreuze im Aufzug habe man sofort reagiert und die Schmierereien beseitigen lassen, man könne aber nicht wegen jedem Müllstück täglich einen Putztrupp losschicken. „Das würde enorme Kosten für die Mieter verursachen“, erklärt Andreas Dominko, „als 'Neue Heimat' möchten wir nochmals betonen, dass es uns ein großes Anliegen ist, dass unsere Wohnungen beste Lebensqualität für unsere Mieter bieten und auch den Anforderungen der heutigen Zeit an ein entsprechen.“