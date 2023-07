Wohnungsumbau: Mieter klagen über Staub und Schmutz

Verärgert sind einige Bewohner der „ÖBB-Wohnungen“ in der Fischelkolonie zwischen Fischelgasse und Ulschalkgasse. Dort werden derzeit 28 Wohnungen generalsaniert - zum Leidwesen der restlichen Bewohner. „Wir haben überall Staub in der Wohnung und das seit Monaten“, klagt etwa ein Mieter. Auch Risse in der Wand bzw. Wasserschäden hätte es in den bewohnten Wohnungen aufgrund der Bauarbeiten bereits gegeben, wird der NÖN erzählt.

Die NÖN machte einen Lokalaugenschein. Tatsächlich war das Stiegenhaus völlig verdreckt, kein Wunder, gibt es doch keine Türen bzw. andere Abdeckungen zwischen den „Baustellen-Wohnungen“ und dem Stiegenhaus. Was bei den Mietern auch für Ärger sorgt: „Es hat im Vorfeld keine Mieterversammlung gegeben, lediglich ein Infozettel wurde im Stiegenhaus ausgehängt.“ Immerhin bis Dezember sollen die Arbeiten in den zwei Wohnblöcken noch andauern, wobei aber schon gemunkelt wird, dass die Bauarbeiten noch bis ins Frühjahr andauern könnten.

Seitens den ÖBB heißt es, dass die Bauarbeiten unter großer Rücksichtnahme und im Einvernehmen mit den Mieter durchgeführt werden. „Naturgemäß lassen sich Lärm und Staub bei Bauarbeiten aber nicht immer vermeiden. Die ÖBB bitten hier um Verständnis. In Absprache mit den ausführenden Firmen werden die Auswirkungen auf die Mieter:innen so gering wie möglich gehalten.“

Im Rahmen der Baumaßnahmen könne es auch immer zu kleineren Schäden kommen. Alle entstandenen Schäden, wie z.B. Setzungsrisse, werden selbstverständlich behoben, heißt es in einer Stellungnahme der ÖBB. Einzelne Mieter hätten trotz eines Schreibens der Hausverwaltung eine Beweissicherung abgelehnt bzw. den Zutritt zur Wohnung verwehrt. „Alle betroffenen Mieter sind eingeladen, sich jederzeit an die ÖBB bzw. die örtliche Bauaufsicht zu wenden.

Zum aktuellen Stand der Arbeiten meint die ÖBB: „Die Abbrucharbeiten in den Wohnungen sind fertiggestellt. Es verbleiben noch bauliche Maßnahmen in den Stiegenhäusern (Deckenöffnungen etc.) für die Brandrauchentlüftung. Block A wird wie geplant mit Jahresende 2023 fertiggestellt. Aufgrund zweier zusätzlicher Wohnungen im Block B verlängert sich die Bauzeit geringfügig ins Jahr 2024.“