Hohe Fernwärme-Vorschreibungen: Niemand will verantwortlich sein

Die NÖN hatte berichtet: In der Wiener Neustädter Robert Stolz Siedlung gehen derzeit die Wogen wegen massiv gestiegener Fernwärme-Vorschreibungen hoch. Teilweise müssen die Mieter des Gemeindebaus den dreifachen Preis zahlen. Am Samstag fand eine Mieterversammlung mit Vertretern von Stadtpolitik - unter anderem Bürgermeister Klaus Schneeberger - und der EVN statt. Die Stadtpolitik sicherte den Mietern Aufklärung und Hilfe zu, wobei die Sache komplex ist: Die Siedlung ist ein Gemeindebau, wird jedoch von der Genossenschaft EGW verwaltet. Fernwärmelieferant ist die EVN, für die Vorschreibungen ist aber die Firma „Techem“ zuständig. Die EVN versicherte bei der Mieterversammlung, nicht Schuld an dem massiven Preisanstieg zu sein. Laut ihren Berechnungen würden die Vorschreibungen im Vergleich zum Vorjahr nur um 14 Prozent teurer, „die enorme Preissteigerung ist für uns nicht erklärbar“, so EVN-Sprecher Stefan Zach.

Die NÖN konnte mittlerweile die Firma Techem erreichen. Auch sie sieht die Verantwortung für die Preiserhöhung nicht bei sich. „Wir möchten erneut betonen, dass Techem kein Energieanbieter oder Energielieferant ist und daher keinen wie immer gearteten Einfluss auf die Energiepreise hat. Die Kostenerhöhungen sind einzig auf die massive Erhöhung der Energiepreise zurückzuführen. Für Techem als Dienstleister für Hausverwaltungen, der den Energieverbrauch in den Häusern misst und für eine genaue Aufschlüsselung der Abrechnungen nach Heizkostengesetz zuständig ist, ergibt sich daraus keinerlei Vorteil.“

Seitens der Firma betont man, Kontakt zur Hausverwaltung aufgenommen zu haben. Man wolle „den äußerst komplexen Sachverhalt, der zu der hohen, jedoch leider korrekten, Verschreibung geführt hat, den Vertretern der Stadtgemeinde Wiener Neustadt erörtern“.

Für Mittwoch ist im Rathaus eine Krisensitzung mit Vertretern von Politik, Genossenschaft, EVN und der Firma Techem anberaumt, wo Lösungen besprochen werden sollen. Aktuelle Entwicklungen in der Causa gibt es auf nön.at/wr-neustadt.