Immer wieder kommt es im Gemeindegebiet in den letzten Wochen zu Vandalenakten. So wurden etwa Sessel und Bänke ins Biotop geworfen, zudem wurden Mülleimer aus der Halterung gerissen. In der Vorwoche wurde bei einer Bushaltestelle die Scheibe eingetreten. „Wir haben leider noch keinen erwischt. Man kann nur auf die Zivilcourage von Beobachtern setzen, die unverzüglich die Polizei rufen,“ sagt ÖVP-Bürgermeister Gustav Glöckler. In den letzten beiden Wochen hätte sich ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro für die Gemeinde angehäuft, so der Ortschef.