Rom-Reise für das BG Zehnergasse mit Problemen

Verärgert über die ÖBB sowie die italienische Staatsbahn zeigt sich ein Lehrer-Team des BG Zehnergasse nach der Rom-Reise. Die Kritikpunkte im Detail:

Die Reise wurde zwar ein halbes Jahr vorher gebucht, trotzdem musste der Beginn der Reise um einen Tag zurückverlegt werden, weil nicht 60 Plätze für den gewünschten Termin resierviert werden konnten. Dazu gab es dann für die Reise nach Rom keinen Liegewagen sondern nur Sitzplätze.

Bei der Rückreise wurde der Zug am Terminboard der Stazione Roma Termini nicht angeführt.

Die Italienischen Staatsbahnen gaben den Bahnsteig dieses Zuges erst eine knappe Viertelstunde vor der Abfahrt von Roma Termini bekannt.

Erst am Bahnsteig wurde die Reisegruppe von einer Mitarbeiterin des Nightjets informiert, dass ein Waggon mit den reservierten Liegewagenplätzen wegen eines angeblichen Defekts in München blieb und als Ersatz ein Sitzwaggon angehängt wurde.

In Villach wurde dann der Sitzwaggon, in dem ein Teil der Reisegruppe untergebracht war, ohne Angabe von Gründen abgehängt und die Schüler aus dem Zug komplimentiert.

Heinrich Zwittkovits, Lehrer in Ruhe, der bei der Rom-Reise dabei war, kritisiert: „Zwei kooperierende Verkehrsunternehmen im Besitz der öffentlichen Hand in benachbarten EU-Staaten sind offenbar unfähig, im Sinne zahlender Kunden kundenfreundlich zu kooperieren.“ Ärgerlich sei zudem, dass einige Kritikpunkte, wie etwa das plötzliche Abhängen von Waggons, schon bei der Reise vor einem Jahr passiert sei. Auch das Platzangebot in den Liegeabteilen sei für Schüler samt Gepäck ein Problem gewesen.

ÖBB entschuldigt sich für Unannehmlichkeiten

ÖBB-Sprecher Christopher Seif: „Mit unserem Nightjet-Angebot wollen wir eine komfortable Reisemöglichkeit über Nacht etablieren. Ein verlässlicher Service ist dafür ein unerlässlicher Pfeiler. Wir entschuldigen uns für den Wagenausfall und die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten. Im konkreten Fall musste der gebuchte Liegewagen in München aufgrund eines Heizung-/Klimaanlagenschadens ausgereiht werden. Umlaufbedingt konnte in München kein Ersatzwagen gestellt werden. Somit verkehrte der Zug mit einem Liegewagen weniger nach Rom und dann weiter nach Wien. Der angesprochene Sitzwagen, in den die Gruppe zum Teil umplatziert wurde, hatte ebenfalls einen Defekt (Energieversorgung) und sollte eigentlich nur von Rom nach Wien überführt werden.“

Derzeit arbeite die ÖBB an Projekten zur Reduktion von Wagenausfällen. Dabei konzentriere man die Ressourcen auf die Nightjet-Wagen. „Mit einem Umbauprogramm von Sitz- auf moderne Komfort-Liegewagen stehen zusätzliche Kapazitäten bereit. Die Einführung unserer neuen Nightjets im Herbst 2023 wird zusätzlich erheblich für einen Hinzugewinn an Komfort beitragen“, so Seif.

Wenn die gebuchte Leistung nicht verfügbar ist und eine niedrigere Komfortklasse genutzt wird, haben Fahrgäste einen Anspruch auf den Differenzbetrag der jeweiligen Komfortklassen, erklärt Seif. Tickets können unter www.oebb.at/de/ reiseplanung-services/kundenservice/refundierung-chatbot hochgeladen werden, um die Ansprüche geltend zu machen.

