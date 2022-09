Anrainer-Protest gegen Domcenter-Bau in Wiener Neustadt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der geplante Wohnbau beim bzw. hinter dem Domcenter am Ring sorgt bei den Anrainern für Aufregung. Wie berichtet, sollen dort rund 70 Wohnungen entstehen, das Areal wurde von der „Rainer Gruppe“ erworben. Dafür muss entsprechend in die Höhe gebaut werden. Deswegen soll die Raumordnung seitens der Stadt dort auf die Bauklassen 4 bzw. 5. festgelegt werden. Vor allem Bauklasse 5 – hier sind bis zu 23 Meter möglich – ist höher als das bisherige Domcenter und den Anrainern ein Dorn im Auge.

Ein halbes Dutzend haben nach Informationen der NÖN schriftlich Protest eingelegt. Seine Rechtsanwälte eingeschalten hat unter anderem Bauunternehmer und Anrainer Jürgen Uhl, auf insgesamt zwölf Seiten protestiert er gegen die Raumordnungs-Pläne.

„Mit der Bauklasse 4 hätte ich kein Problem, aber Bauklasse 5 ist einfach zu hoch und passt nicht ins Ortsbild“, kritisiert er. Er sieht seine Grundstücke durch das Wohnbauprojekt – wie andere Anrainer auch – abgewertet. Dazu ärgern sich andere Anrainer am NÖN-Telefon auch über den Bauwich (Abstand zur Grundstücksgrenze), der in Zukunft acht Meter in die Grundstücke der Anwohner hineinragen soll und nicht bebaut werden darf, was ebenfalls eine Entwertung darstelle.

Seitens der „Rainer-Gruppe“ heißt es auf NÖN-Anfrage, dass mit dem Projekt „die Innenstadt in Wiener Neustadt deutlich aufwertet und erneut zum Leben erwecken soll.“ Dementsprechend wurde auch eine Eingabe hinsichtlich der Anpassung der Bebauungsbestimmungen eingebracht. „Wir warten auf das Ergebnis der Prüfung und die Entscheidung im Gemeinderat“, heißt es seitens des Unternehmens.

Die Stadt verweist auf den derzeit öffentlich aufliegenden Bebauungsplan und verschiedene Eingaben, „die momentan geprüft werden“.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.