Kellnerin demolierte Geschäftsscheibe in der Wr. Neustädter Innenstadt

Mit einem lauten Knall begann der Morgen für Daniela und Manfred Schermann vom gleichnamigen Optikergeschäft am Domplatz: Ihre Eingangstüre wurde gegen 8 Uhr von einer jungen Frau - sie dürfte nicht ganz nüchtern gewesen sein - eingeschlagen. „Zum Glück gibt es einen Augenzeugen, der auch gleich die Polizei verständigt hat“, erzählt Daniela Schermann. Die Verursacherin - sie arbeitet als Kellnerin in der Innenstadt - konnte kurz darauf von der Polizei angetroffen werden. Sie wurde angezeigt, über die Hintergründe der Tat ist nichts bekannt. Was Daniela Schermann wichtig ist: „Die Sache hat mit dem Garten Eden in der Herrengasse nichts zu tun.“