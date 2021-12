Hausärzte-Suche: Ein neuer Mediziner für Wr. Neustadt ist fix

Monatelang herrschte Stillstand bei der Suche nach Hausärzten: Bis zu vier Kassenverträge für Allgemeinmediziner waren in der Stadt ausgeschrieben – Bewerber gab es dafür allerdings lange Zeit keine (die NÖN berichtete). Nun gibt es eine gute Nachricht zu vermelden: Zumindest eine der offenen Stellen konnte besetzt werden.

Christian Zenz konnte beim Bewerbungsgespräch überzeugen, er wurde von der niederösterreichischen Ärztekammer bereits unter Vertrag genommen. Im kommenden Jahr wird er seine Praxis in Wiener Neustadt eröffnen, „aus heutiger Sicht wird es voraussichtlich mit 1. Juli so weit sein“, verrät Zenz im Gespräch mit der NÖN.

Aktuell führt der 39-Jährige eine Praxis in Simmering. Der Wechsel vom 11. Wiener Gemeindebezirk in die „Allzeit Getreue“ macht auch aus privater Sicht Sinn: schließlich wohnt Zenz in Gloggnitz. „Am Anfang war das Pendeln noch nicht so schlimm, aber mir ist mit der Zeit klar geworden, dass ich das nicht bis zur Pension machen will“, sagt Zenz: „Außerdem ist unser Standort in Wien eher klein und etwas älter.“ Dass in Wiener Neustadt nun Allgemeinmediziner gesucht werden, habe für ihn daher gut gepasst.

Welche Schwerpunkte setzt der Mediziner? „An erster Stelle stehen die Themen Stoffwechsel und Diabetes, auch Herz-Kreislauf steht im Fokus, ich betreue auch Bluthochdruck- und Infarktpatienten“, sagt Zenz. Osteoporose – Knochenschwund – behandle er „vertiefend und gern, sowohl was die Abklärung als auch was die Therapie betrifft“, so der Gloggnitzer. Und auch die palliative Betreuung ist ihm nicht fremd: „Ich scheue mich nicht, Patienten bis zum Schluss zu begleiten, hier arbeite ich auch mit medizinischem Cannabis.“

Und noch einen Schwerpunkt hat Zenz außerhalb des „normalen Programms“ eines Hausarztes anzubieten: Nach einem Jahr Lehrpraxis Dermatologie zählen auch Geschlechtskrankheiten und HIV zu seinem Repertoire.

Mehrere Stellen weiterhin unbesetzt

Mit dem Abschluss des Kassenvertrages für Christian Zenz ist die Ärztesuche in Stadt und Bezirk freilich noch nicht abgeschlossen. In Wiener Neustadt ist aktuell (Frist bis Mitte Jänner) noch ein weiterer Kassenvertrag für einen Allgemeinmediziner ausgeschrieben. In Felixdorf ist – seit Jahresbeginn – der frühere Kassenvertrag von Simon Sauerschnig weiterhin nicht nachbesetzt worden.

In Kirchschlag ist man seit Jahresmitte auf der Suche nach einem Nachfolger für die frühere Praxis von Julia und Michael Sokol. Und in Bad Erlach schließt mit Jahresende Günther Jungmeister seine Ordination (die NÖN berichtete). Auch diese Stelle ist bereits ausgeschrieben. Die Gemeinde plant, wie berichtet, eine neue Praxis im Zuge der Erweiterung des „Betreuten Wohnens“.