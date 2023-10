Gratis-Gesundheitstalk zum Thema Diabetes in Wiener Neustadt

ÖVP-Gesundheitsstadträtin Erika Buchinger lädt im Rahmen von „gesund in unserer Stadt“ zu monatlichen Gesundheitstalks mit Vorträgen von hochkarätigen Ärzten. Im Anschluss können die Zuhörerinnen und Zuhörer in gemütlicher Atmosphäre auch Fragen stellen. Der erste Gesundheitstalk ist am Dienstag, dem 19. Oktober, um 18.30 Uhr im Museum St. Peter an der Sperr. Gemeinsam mit Amtsärztin Eva-Elisabeth Ivansich wird es um das Thema „Leichter Leben mit Diabetes“ gehen. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Der nächste Termin samt Thema wird dann immer im Anschluss eines Gesundheitstalks bekanntgegeben. Es wird in den zukünftigen Talks unter anderem um Männergesundheit (Termin im November), Herzkreislauf, Schilddrüse, Durchblutungsstörung, Sucht, Wechselbeschwerden, Osteoporose und vieles mehr gehen.

„Es ist uns ein großes Anliegen, die Gesundheit in Wiener Neustadt in den Vordergrund zu rücken und genau das machen wir mit ‚gesund in unserer Stadt‘. Durch die Gesundheitstalks machen wir monatlich immer auf ein anderes wichtiges Thema aufmerksam. Die Vorträge sollen informieren und aufzeigen, wie wichtig es ist, auf seine Gesundheit zu achten und zu den entsprechenden Vorsorgeuntersuchungen zu gehen“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Gesundheitsstadträtin Erika Buchinger.