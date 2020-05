Feuerwehreinsatz wegen Güllegrubenbruch .

Am Dienstagnachmittag wurden die Feuerwehren Kirchschlag, Stang und Aigen zu einer Gewässerverunreinigung zwischen Aigen und Kirchschlag alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen zu einem Güllegrubenbruch gekommen ist, und in Folge rund 350 Kubikmeter Gülle in den Reissenbach gelangt sind.