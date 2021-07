Im September beginnt für Alexandra Obermeier-Gangl ein neuer Abschnitt ihres Berufslebens: Nach vier Jahren als Leiterin der Bezirksstelle der Arbeiterkammer, wechselt sie innerhalb der Kammer in die Abteilung Gesundheitspolitik.

„Natürlich schmerzt der Abschied, weil ich von Anfang an in Wiener Neustadt war – zuerst im Rechtsschutzbüro, jetzt als Leiterin der Bezirksstelle“, sagt Obermeier-Gangl zur NÖN. In den vergangenen Jahren habe sie einen „größeren Einblick in die Strukturen“ erhalten und sich als Bezirksstellenleiterin gut vernetzt: „Das hat mir gut gefallen, das hat mir viel gegeben und das nehme ich auch mit in die neue Abteilung.“ Als positive Erfahrung aus der Bezirksstelle nimmt sie viele Einzel-Erfolge mit: „Die Bezirksstelle ist die erste Anlaufstelle, man ist direkt dran an der Basis. Es ist schön zu sehen, wie sich etwas entwickelt und man sieht in vielen Fällen auch konkrete Erfolge.“

Der Gesundheitsbereich ist für die erfahrene Arbeits- und Sozialrechtlerin „auch deshalb juristisch interessant, weil es ein neues Gebiet für mich ist. Ich bin froh, dass sich die Möglichkeit für mich ergeben hat.“

Der Auswahlprozess für die Nachfolge ist noch im Gang.