Der Wiener Neustädter Fohlenhof bekommt ein „Öklo“ für Besucher

Die Grünen schlagen für das Fohlenhof-Gelände im Akademiepark ein ökologisches Klo vor. „Zumindest für die warmen Monate, wenn der Park am intensivsten genutzt wird“, so Stadträtin Selina Prünster. „Ein 'Öklo' ist eine nachhaltige Option. In anderen Gemeinden hat es sich bewährt. Am Ende zählt das Feedback der Menschen, die den Akademiepark nutzen. Wenn das 'Öklo' gut ankommt, sollte es zur Dauerlösung werden,“ so die Stadträtin.

Seitens der Stadt heißt es dazu auf NÖN-Anfrage, dass ein „Öko-Klo“ bereits in Planung sei. Schon am 6. Juni wird die Toilette am Fohlenhof-Gelände aufgestellt.

