Spiel- und Picknickwiese beim Wiener Neustädter Fohlenhof

Im Zentrum der Gestaltung stand die Diversität für Flora und Fauna sowie die Naturbelassenheit und Schaffung neuer Lebensräume, verknüpft mit Freizeitqualität für Familien. Zudem entstand auf 1.000 Quadratmetern eine wertvolle Blumenwiese mit heimischen Wildblumen und Kräutern. Das Projekt ist Teil des Stadtentwicklungsplans „STEP WN2030+".

Unter anderem wurden die alten und wertvollen Eichen entlang der Akademiemauer freigestellt und können so ihre ganze Pracht entfalten. In der Mitte des Areals steht ein aus Holz gebauter Schriftzug „Picknickwiese“, der als Insektenhotel dient. In unmittelbarer Nähe stehen zwei ökologische Klos, kurz „Öklo“, für die Besucherinnen und Besucher zur Verfügung. Das Projekt wurde – bis auf den Ankauf der Jungbäume – mittels Eigenleistungen der wnsks GmbH bzw. der Gruppe „Grünraum“ abgewickelt und somit kostengünstig umgesetzt, heißt es in einer Aussendung der Stadt.

„Der Fohlenhof ist ein besonders wichtiger Teil des Stadtentwicklungsplans 'STEP WN2030+', da es Grünräume sichert, weiterentwickelt und der Öffentlichkeit zugänglich macht. Daher freuen wir uns, wenn die Familien die neue Fläche nutzen, um naturverbundene Freizeit quasi mitten in der Stadt zu verbringen“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtrat Franz Dinhobl (beide ÖVP).