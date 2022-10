Am kommendem Samstag, dem 15. Oktober, findet bei der McDonald's-Filiale in der Wiener Straße 128 in Wiener Neustadt eine Stammzellentypisierungsaktion statt. Organisiert vom Verein "Geben für Leben" in Kooperation mit McDonald's und der Stadt Wiener Neustadt werden Stammzellenspender für Leukämiepatienten gesucht.

Stadtrat Franz Dinhobl: "Die Typisierung dient dazu, geeignete Stammzellenspender für Patienten zu finden, die auf eine Stammzellentransplantation warten – für Betroffene von Leukämie oft die letzte Chance. Ich bedanke mich beim Verein 'Geben für Leben' und bei McDonald's rund um Geschäftsführerin Alexandra Stief für diese wichtige Aktion und lade alle Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädter ein: Lassen auch Sie sich typisieren – es kann Leben retten!"

"Geben für Leben" ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Vorarlberg, der österreichweit Typisierungsaktionen durchführt. Die Aktion in Wiener Neustadt findet am 15. Oktober von 15 bis 18 Uhr in der Wiener Straße 128 statt. Weitere Infos: www.gebenfuerleben.at

