Wer in Bad Erlach zu Fuß in die Schule geht, bekommt ein Geschenk

Die Gründe, warum die Kinder zu Fuß in die Schule spazieren, sind vielschichtig: Der Schutz der Umwelt, Spaß mit Freunden, Selbstverantwortung erlernen oder Entdeckungen, die sie im Auto nicht machen würden. Außerdem trägt es dazu bei, dass in der beengten Ortsmitte in Erlach das Chaos zu den Bring- und Abholzeiten eingedämmt wird.

Deshalb möchte ÖVP-Bürgermeisterin Bärbel Stockinger die Kinder, die den täglichen Fußmarsch zurücklegen, belohnen: „Wir möchten die Kinder dazu ermutigen, weiterhin so fleißig zu Fuß zur Schule zu gehen und dies als Gemeinde auch entsprechend würdigen und belohnen.“ Im Zuge dessen verteilte die Ortschefin Stempelpässe an alle Kinder der Volksschule. Die Lehrer sollen diese künftig abstempeln und wenn genug Nachweise gesammelt wurden, können sie gegen Prämien am Gemeindeamt eingetauscht werden.