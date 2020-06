Wie es funktioniert: Ganz einfach im Büro „Grünraum“ der Stadt melden und nach einer persönlichen Begehung steht einer individualisierten Patenschaft nichts mehr im Wege.

Die Stadträte Franz Dinhobl und Norbert Horvath zu der Initiative: „Für ein grünes Wiener Neustadt sorgen nicht nur wir als Stadt, sondern alle Bürgerinnen und Bürger. Mit diesen Patenschaften wollen wir gemeinsam weitere grüne Projekte umsetzen. Das verschönert den unmittelbaren Lebensbereich der Menschen, schafft Bewusstsein für einen sorgsamen, nachhaltigen Umgang mit der Natur und stärkt auch das Wir-Gefühl in den Stadtvierteln. Wir freuen uns auf eine Vielzahl von Beet- und Baumpatenschaften in der gesamten Stadt!“

Die Baum- und Beetpatenschaften im Detail

Für die Beetpatenschaften werden die Flächen von der Stadt, gemäß einer Benützungsvereinbarung, kostenfrei zur Bewirtschaftung übergeben. Die Abteilung Grünraum unterstützt mit Erde und gegebenenfalls durch Beetvorbereitungen bei Neuanlagen.

Eine Baumpatenschaft gibt es für eine einmalige Gebühr von 300,- Euro. In dieser Summe sind die Kosten der Pflanzung und der Pflege des Baumes enthalten. Der Pate kann sich daraufhin seinen Wunschbaum aus einer Neu-Pflanzung auswählen.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine Paten-Tafel mit Namen und Beschriftung, die am Beet oder dem Baum schonend angebracht werden. Zusätzlich gibt es eine offizielle Urkunde des Herrn Bürgermeisters.

Alle weiteren Infos zu einer Baum- oder Beetpatenschaft erhalten Sie am Magistrat der Stadt Wiener Neustadt, Abteilung Wirtschaftshof und Grünraum in der Gymelsdorfer Gasse 52 oder telefonisch unter 0 26 22 / 373 – 690 oder per Email an gruenraum@wiener-neustadt.at.