Radeln gegen Kinderarmut: „Tour de Chance“ stoppte in Wiener Neustadt

Immer mehr Menschen in Österreich können sich das tägliche Leben nicht mehr leisten und durch die Teuerung sind viele Familie in ihrer Existenz und viele Kinder von Armut bedroht. Darauf will die Volkshilfe mit ihrer zweiten „Tour de Chance“ hinweisen. Dafür radelt Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger mit einem Kernteam von fünf weiteren Radlern und diversen „Abschnittsbegleitern“vom Wiener Rathaus übers Burgenland, Niederösterreich und die Steiermark bis nach Klagenfurt.

Am Dienstag startet das Team in Wien und fuhr bis Eisenstadt, am Mittwoch kam der Tross bei der Volkshilfe in Wiener Neustadt vorbei, wo sie von den Mitarbeitern feierlich empfangen wurden. Der Vizepräsident der Volkshilfe NÖ, Holger Linhart, begrüßte die Sportler gemeinsam mit SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger und gratulierte zu der gelungenen und vor allem aufsehenerregenden Aktion.

Das Team der Volkshilfe in Wiener Neustad bereitete den Radlern einen tollen Empfang. Foto: NÖN, B. Steinbock

Erich Fenninger betonte dann, dass es bei der Radtour nicht um Spendenaufrufe gehen, sondern darum, die Kindergrundsicherung in Österreich durchzusetzen. „Jedes fünfte Kind ist betroffen. Jeder Meter bis Klagenfurt steht für ein Kind. Es gäbe eine Lösung für das Problem, wenn die Regierung nur wollte.“

Mit der „Tour de Chance“ und viel Unterstützung aus der Bevölkerung will er den Druck auf die Regierenden erhöhen, „Ich hoffe auf eine Umsetzung knapp nach der nächsten Nationalratswahl.“ Nach dem kurzen Stopp und einer Stärkung schwangen sich die Radler wieder auf ihre Drahtesel und strampelten weiter Richtung Kärnten und Kindergrundsicherung.