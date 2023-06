Workshop zu Verkehrssicherheit an der Wiener Neustädter Europaschule

Neben dem Schwerpunkt „Sicherheit im Straßenverkehr“ erfahren die Teenager auch, wie vielseitig die Lehre „Berufskraftfahrer“ ist. Im Praxisteil konnten alle Jugendlichen den Lkw selbst erkunden und erleben, dass es trotz der zahlreichen Spiegel Bereiche gibt, die Lkw-Fahrer nicht einsehen können. Veranschaulicht wurde der tote Winkel mit Bodenkennzeichnungen und einer praktischen Überprüfung durch die Schülerinnen und Schüler im Führerhaus selbst. So wurde klar, wo man sich zu Fuß oder am Fahrrad am besten aufhält, um gesehen zu werden. Markus Haltau von der Fahrschule Haltau hatte alle Hände voll zu tun, die speziellen Fragen rund um die technischen Features des Lkw zu beantworten.

„Neben der Tatsache, dass wir unseren Lebensstandard ohne Transportwirtschaft so nicht leben könnten, ist uns die Sicherheit im Straßenverkehr – ganz besonders für Kinder und Jugendliche – ein äußerst wichtiges Anliegen,“ sagt Markus Fischer, Fachgruppenobmann des NÖ Güterbeförderungsgewerbes in der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Zusätzlich zur Verkehrssicherheit diskutierte Workshop-Leiterin Cathérine Hülmbauer weitere zentrale Themen in der Klasse: Kosten, Nutzen, Umweltverträglichkeit und wie unser Leben ohne Lkw quasi zusammenbrechen würde, weil die Eisenbahn-Schienen eben nicht bis zum Supermarkt führen. Neu war für viele, dass es neben der Lehre „Berufskraftfahrer:in“ auch die kombinierte Lehre „Berufskraftfahrer:in/Kfz-Mechaniker:in“ gibt, die sie gleich nach der Pflichtschule starten können.

Zum Abschluss überreichten Workshop-Leiterin Cathérine Hülmbauer und Markus Haltau der Europaschule die Urkunde, die die Schule als „besonders um die Verkehrssicherheit der Schüler und Schülerinnen bemühte Einrichtung“ auszeichnet.