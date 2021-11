Gedenken an Opfer in Wiener Neustadt

Die SPÖ-Sektion Mitte gedenkt der jüdischen Opfer des Novemberpogroms 1938 in Wiener Neustadt, in dem im Sektionsgebiet an 31 Standorten rund 50 Stolpersteine gereinigt wurden. Die Gedenkaktion Stolpersteine Wiener Neustadt wurde 2009 von den Vereinen Eibischzuckerl und Aktion Mitmenschen initiiert und ist allen Opfern des Nationalsozialismus gewidmet. Seither wurden im gesamten Stadtgebiet 111 Stolpersteine verlegt. „Mit der Aktion die Erinnerung an sie wach halten und uns selbst daran erinnern, dass Demokratie und Menschenrechte zerbrechliche hohe Güter sind“, so SPÖ-Stadtrat Norbert Horvath.