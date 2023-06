Klimacamp in Lichtenwörth setzt Zeichen gegen die Bodenversiegelung

Hängematten, grüne Wiesen und Lagerfeuerstimmung. Ein Feld in Lichtenwörth ist diese Woche Schauplatz eines Events unter freiem Himmel. Das Klimacamp bietet seit Sonntag Interessierten die Möglichkeit, sich aktiv mit dem Thema Bodenversiegelung und Mobilitätswende zu befassen. Besucher können bis kommenden Sonntag rund 60 verschiedene Workshops besuchen. Darunter Socken stopfen, Radtouren und verschiedenste Vorträge rund um das Thema Klimagerechtigkeit.

Wie schon die Klimacamps der letzten Jahre, richtet sich die Veranstaltung auch diesjährig gegen ein Verkehrsprojekt. Nach dem Protest gegen den Ausbau der dritten Piste am Flughafen Schwechat und dem Bau der Lobau Autobahn, steht dieses Jahr das Projekt Ostumfahrung in Kritik. Veranstaltet wird das Camp gemeinsam mit der Bürgerinitiative „Vernunft statt Ostumfahrung“. „Aus der Klimaperspektive ist es extrem schädlich noch weiterhin auf den motorisierten Individualverkehr zu setzen, auch im Hinblick auf die Flächenversiegelung“, so der Vertreter des Klimacamps Oskar May.

Eine Gruppe aus Klimaaktivistinnen hat sich mit dem Lichtenwörther Bauern Hans Gribitz solidarisiert und demonstriert nun in etwa 100 Metern Entfernung von der geplanten Straßentrasse. Er ist einer jener Grundbesitzer, der sich nicht von seinem Feld trennen möchte und sich gleichzeitig für ein Umdenken in der Gesellschaft einsetzt. „Ich kann es mit meinem Gewissen einfach nicht vereinbaren die Straße hier zu ermöglichen beziehungsweise hier zuzulassen“ so Gribitz. Auf seinem Feld stehen nun etliche Zelte und Heurigenbänke. Personengruppen sitzen gemeinsam in der Wiese und unterhalten sich, während die fleißigen Helferinnen des Klimacamps das Essen vorbereiten.

Meister im Bodenverbrauch

Österreich ist laut Umweltbundesamt Europameister im Bodenverbrauch. Jährlich werden hier rund 41km² versiegelt, das entspricht der Fläche von Eisenstadt. Mitten in der Menge des Camps befindet sich auch Umweltgemeinderat von Lichtenwörth, Daniel Hemmer (parteilos). Er kritisiert vor allem den Umgang mit freien Flächen. „Ich finde es erschreckend, dass man da keine Maßnahmen setzt und auch bundeslandübergreifend nicht einheitlich an einem Strang gezogen wird”, so Hemmer.

Laut Angaben des Veranstalters nahmen an der Radtour zum Klimacamp rund 200 Teilnehmerinnen teil. Am Ziel angekommen fand der Tag einen gemütlichen Ausklang. Das Klimacamp ist somit nicht nur ein Ort des Widerstands, sondern auch ein Ort des Austauschs und des Miteinanders.