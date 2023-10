Schüler pflanzten „Stöpselwald“ in Wiener Neustadt

Jeder recycelte Getränkeverschluss zählt, wenn es darum geht, die Natur zu schützen und gegen den Klimawandel anzukämpfen. Unter diesem Motto entstand das gemeinsame Pionierprojekt „Stöpselwald“ von Waldquelle Mineralwasser und PENNY Österreich. Unter der Anleitung und Expertise von Rainer Hinterleitner, Bundesförster der BH Wiener Neustadt, wurden nun 300 Bäume im Föhrenwald bei Wiener Neustadt gepflanzt. Mit dabei waren auch die fleißigen Schülerinnen und Schüler der VS und NÖMS Kirchschlag, die sich bereits mit großem Engagement bei der Sammelaktion beteiligten. So konnte die verloren gegangene Waldfläche innerhalb eines Vormittags wieder aufgeforstet werden. „Wie wichtig die heimischen Wälder für ein funktionierendes Ökosystem sind, wird oftmals unterschätzt. Ein ausgewachsener Baum liefert jeden Tag Sauerstoff, den 10 Menschen zum Atmen brauchen. Bäume, so auch die neu gepflanzten im Föhrenwald in Wiener Neustadt, verarbeiten zudem Kohlendioxid, welches in großem Ausmaß schädlich für die Umwelt ist“, so Rainer Hinterleitner.