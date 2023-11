Unterstützung für die Feuerwehrjugend in Markt Piesting & Dreistetten

Nach einigen Jahren Pause nahmen die Kinder und Jugendlichen der FF Dreistetten und Markt Piesting heuer zum ersten Mal wieder beim Bezirksjugendfeuerwehrbewerb teil – und das mit insgesamt 18 Mitgliedern.

Insgesamt sind aktuell mehr als 25 Kinder und Jugendliche in der Jugendgruppe aktiv. Geteilt sind diese in die Kinderfeuerwehr, in der Mädchen und Burschen ab einem Alter von 8 Jahren beitreten können und die Feuerwehrjugend, in welcher alle Jugendlichen ab 10 Jahren willkommen sind.

Eine Bewerbsbahn zur Vorbereitung auf Bewerbe erfordert viele Gerätschaften. Unterstützung für den Feuerwehr-Nachwuchs kam hier von Mautner Markhof Feinkost: Das Unternehmen finanzierte die beiden Spritzwände.

Jürgen Brettschneider, Geschäftsführer von Mautner Markhof Foto: zVg

„Die Unterstützung einer gut funktionierenden Jugendarbeit liegt einem Unternehmen wie der Mautner Markhof sehr am Herzen. Daher war es uns eine besondere Freude, die Kinder und Jugendlichen der Feuerwehr Dreistetten mit der Anschaffung der beiden Spritzwände zu unterstützen“, so Geschäftsführer Jürgen Brettschneider bei der Übergabe der Spritzwände.