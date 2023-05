Eingelassener Boden in Lokal sorgte für Feuerwehreinsatz am Hauptplatz

Ein merkwürdiger benzinartiger Geruch sorgte am Freitagnachmittag am Hauptplatz für Aufregung. Gleich zweimal mussten deswegen Feuerwehr und Polizei anrücken. Wie sich herausstellte, war aber nicht Benzin der Grund, sondern ein mit Nitroverdünnung eingelassener Boden in einem Lokal in der Umgebung. Das roch so stark, dass es in den umliegenden Lokalen und Geschäften wahrgenommen und die Beschäftigen Alarm schlugen. Nach Eintreffen der Feuerwehr war der Fall schnell klar, die betroffenen Räumlichkeiten wurden gelüftet.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.