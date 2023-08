Vier Einsätze gleichzeitig für die Freiwillige Feuerwehr Wr. Neustadt

Gleich vier Einsätze zum selben Zeitpunkt musste die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt am Donnerstag bewältigen. Als die ehrenamtlichen Kräfte von einem Brandmelderalarm, welcher durch Laserarbeiten in einem Einkaufszentrum ausgelöst wurde, einrückten, wurde ein Auffahrunfall auf der A2 Südautobahn gemeldet. Dazu kam ein Brandalarm in der Civitas Nova.

Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr teilten sich also auf: Ein Teil übernahm die Absicherung für den Auffahrunfall auf der Südautobahn, wo ein Kleinbus und ein Pkw miteinander kollidierten, der andere Teil rückte zum Brandalarm aus. Während auf der Südautobahn ein Fahrzeug durch die rasch eingetroffenen ehrenamtlichen Kräfte mit Muskelkraft auf den nahen Parkplatz geschoben werden und das andere Fahrzeug selbstständig die Autobahn verlassen konnte, entwickelte sich der Brandmelderalarm zu einem Schadstoffeinsatz im Industriegebiet.

Zwei Einsätze in der Civitas Nova

In einem Betrieb kam es zu einer Verpuffung eines Bleichmittelbehälters und in weiterer Folge zu einem Schadstoffaustritt. Mit Messgeräten wurde der Schadstoffaustritt kontrolliert, als von der Rettungsleitstelle eine Explosion in einem weiteren Gewerbebetrieb in der Civitas Nova, unweit der Einsatzstelle mit dem Schadstoffaustritt, berichtet wurde. Sofort wurde durch den Einsatzleiter, Christian Pfeiffer und seinem ebenfalls vor Ort befindlichen Stellvertreter Norbert Schmidtberger, Alarmstufe 3 gegeben und weitere Kräfte alarmiert.

Ein Teil der Kräfte vom Einsatz auf der Autobahn war bereits beim Schadstoffaustritt eingetroffen, wo rasch eine Personalrochade durchgeführt wurde. In einem Betrieb kam es bei Arbeiten zu einer Verpuffung, zwei Personen wurden unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz versorgt. Die Feuerwehr kontrollierte mit Atemschutz die Brandausbruchstelle, die durch den vorbildlichen Einsatz der Mitarbeiter des Betriebs mit vorhandenen Mitteln der ersten Löschhilfe beschränkt blieb.

„Wir hatten keine Information über die Explosion und haben die Atemschutzgeräteträger von den technischen Fahrzeugen beim Schadstoffaustritt abgezogen und auf die Löschfahrzeuge aufgeteilt. Zum Glück hatten wir auch bei diesem Einsatz nur eine Kontrolltätigkeit durchzuführen, aber das weiß man ja bei der Anfahrt noch nicht", zeigt sich Christian Pfeiffer erleichtert.