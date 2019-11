Nur noch wenige Tage bleiben, um die Tanzschuhe zu polieren, die Ballkleider aus dem Kasten zu holen und noch ein paar Walzerschritte zu üben: Mitte November startet die Ballsaison in Wiener Neustadt, der Ballkalender ist auch in diesem Jahr wieder gut gefüllt.

Ein Überblick

Am 16. November eröffnet die HLW & BAfEP Frohsdorf den Reigen der zahlreichen Schulbälle im Sparkassensaal in der Neunkirchner Straße. Ebendort wird am 7. Dezember auf dem Ball der HLW Wiener Neustadt unter dem Motto „Goldene 20er“ getanzt.

Der erste Ball im neuen Jahr wird ein sehr großer: Am 3. Jänner geht der Winternachtsball in der Arena Nova über die Bühne.

Im Sparkassensaal findet am 10. Jänner der Ball der Rauchfangkehrer und am 17. Jänner der SPÖ-Ball statt.

Ein Jubiläum gibt es am 24. Jänner beim 60. Burgball zu feiern.

Weiter geht es mit Schulbällen im Sparkassensaal: Am 25. Jänner lädt die HAK unter dem Motto „HAKropolis – Die Götter tanzen am Olymp“ zum Tanz, beim HTL-Ball am 31. Jänner lautet das Motto „Roadtrip – fünf Jahre neben der Spur“. Märchenhaft und trachtig wird es am 15. Februar beim Ball des BG Babenbergerring : „Into The Woods“.

Die Florianis laden am 21. März im Sparkassensaal zum Feuerwehrball , an selber Stelle finden am 18. April der Ball des BRG Gröhrmühlgasse und am 25. April der BORG-Ball statt. Und natürlich die Frühlingssoiree , traditionell am 30. April.

Den Abschluss der Ballsaison bildet der Jägerball am 5. Juni – wie gewohnt im Sparkassensaal.

Keinen Ball wird es heuer von der HLM/BAfEP geben, wie BAfEP-Schulsprecherin Fabienne Bauernfeind der NÖN sagt: „Wir wollten einen machen, es hat sich aber kein Lehrer zur Unterstützung zur Verfügung gestellt.“ In der HLM hat sich laut Schulsprecherin Lisa Trost das Interesse auch bei den Schülern in Grenzen gehalten.

Das BG Zehnergasse plant einen Schulball für diese Ballsaison, Ort und Termin stehen jedoch noch nicht fest.