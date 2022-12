Wiener Neustadt: Ballkalender ist wieder gut gefüllt

Werbung

Schon früh im neuen Jahr geht es los mit der Ballsaison in der Stadt – ein Überblick über die geplanten Veranstaltungen:

7. Jänner: Winternachtsball in der Arena Nova. Zum neunten Mal wird unter dem Motto „Stadt und Land mitanand“ am größten Trachtenball Niederösterreichs getanzt.

14. Jänner: Unter dem Motto „The Big Bang“ findet der HTL-Ball im Sparkassensaal statt.

21. Jänner: Eine Woche später lautet an selber Stelle das Motto des HAK-Balls „HAK Vegas – nach fünf Jahren zum Jackpot“.

27. Jänner: Ein Highlight des Ballkalenders feiert ein Comeback. Nach zwei Jahren Pause wird am 61. Burgball in der Theresianischen Militärakademie wieder getanzt.

28. Jänner: Das BG Babenbergerring lädt unter der Devise „Glow in the Snow“ in den Sparkassensaal.

18. Februar: Ein Hingucker soll der Ball des BG Zehnergasse im Sparkassensaal sein: „All Eyes on us – tonight we shine“ lautet hier das Motto.

4. März: Die Freiwillige Feuerwehr lädt zum Ball in den Sparkassensaal.

18. März: Unterirdisch wird es beim Ball des BRG Gröhrmühlgasse im Sparkassensaal. Motto: „Under the Sea“.

15. April: Ebenfalls im Sparkassensaal findet der Schulball der HLW & BAfEP statt.

30. April: Seit vielen Jahren ein Fixpunkt im Ballkalender ist die Frühlingssoiree des Wiener Neustädter Convents im Sparkassensaal.

13. Mai: Auch das Gymnasium Sachsenbrunn lädt zu seinem Schulball in den Sparkassensaal.

10. Juni: Beschlossen wird der Reigen der Schulbälle in dieser Ballsaison vom Schulball des BORG – im Sparkassensaal.

