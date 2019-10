Der Löffel des Kleinbaggers sucht sich knirschend den Weg in den Untergrund des Steinfeldes. Lorenz Rehberger überwacht mit routiniertem Blick die Maschine, die seine Arbeit als Totengräber erleichtert. Ein Grab mithilfe der Muskelkraft auszuheben, das war einmal. Die Tätigkeit des Totengräbers ist nun bei der Bestattung angesiedelt.

„Der Totengräber ist für den Friedhof zuständig. Er ist für Öffnung und Schließung der Grabstelle verantwortlich“, erzählt Aaron Herzog, stellvertretender Referatsleiter der Städtischen Bestattung. Er ist es auch, der abwechselnd mit Kollegen Roman Steiner den Kondukt am Friedhof leitet und die Bestatter neben dem Sarg bis zum Grab begleitet. An seiner Seite immer der Totengräber, der den Trauernden zuletzt das berühmte „Erdschauferl“ reicht. Zuvor gilt es jede Menge Arbeit zu erledigen.

"Machen sämtliche Arbeitswege"

„Wir sind 24 Stunden am Tag erreichbar, machen die Abholung der Verstorbenen, überführen sie auf den Friedhof. Dort geht es weiter mit waschen, anziehen, rasieren, wenn gewünscht, schminken. Außerdem machen wir sämtliche Amtswege“, so Herzog.

Sterbefälle sind alle verschieden. Genauso der Umgang mit Hinterbliebenen. „Die einen haben damit gerechnet, die anderen wurden vom Tod ihres Angehörigen überrascht. Wichtig ist hier immer das Zuhören und in Ruhe auf die Trauernden eingehen“, sagt Aaron Herzog.

Nerven und Muskelkraft sind hier gefragt

Über Traueranzeigen bis zur Organisation der Feier am Friedhof fällt alles in den Bereich der Bestattung. Hinzu kommt die umfangreiche Tätigkeit der Totengräber. Denn die Begräbnisstätten in Lichtenwörth, Siedlung Maria Theresia und in der Militärakademie gehören auch zum städtischen Verantwortungsbereich.

„Der Tod ist kein Ereignis des Lebens – den Tod erlebt man nicht“, formulierte einst Ludwig Wittgenstein. Aber den Abschied von geliebten Menschen so pietätvoll wie möglich zu gestalten, darum bemühen sich die Mitarbeiter „an der Front“. Diejenigen, die Verstorbene aus dem Spital, einem Heim oder von einem Unfallort abholen. Hier bedarf es guter nervlicher und psychischer Konstitution. Zum einen eventueller Anwesender wegen, zum anderen sind auch Bestatter nur Menschen mit Gefühlen.

„Routine hilft“, sind sich die Bestatter einig

Ernst Schmid, Josef Swoboda und Walter Halvax blicken schon auf eine längere Zeit als Bestatter zurück. „Routine hilft immer“, sind sie sich einig, wenn es um die Frage der persönlichen Verarbeitung geht. Schwierig sind Abholungen von Menschen, die plötzlich umgekommen sind. Wie etwa bei Unfällen. „Hier ist es immer eine andere Situation“, sinniert Herzog und man sieht förmlich die Bilder vergangener Tragödien in seinem Kopf.

„Die schlimmsten Einsätze sind für uns Personen, die schon lange verstorben sind, sogenannte Faulleichen. Oder Zugunfälle“, gibt Ernst Schmid Einblick in den Alltag der Bestatter. „Oder kleine Kinder, so wie damals zu Weihnachten…“ wirft Josef Swoboda ein, erspart sich aber Einzelheiten.

So mancher gibt nach zwei Tagen wieder auf

Auf Tuchfühlung mit Toten erfordert eiserne Nerven. „Besonders wenn du wen kennst, das ist dann schon seelisch hart“, meint Ernst Schmid. Mit ernster Mine neben dem Sarg zu stehen, „ist nicht jedermanns Sache“, erzählt Aaron Herzog von ehemaligen Interessierten, die den Job nach zwei Tagen an den Nagel hingen.

Auch Kuriositäten kommen vor, etwa „als die gesamte Trauergesellschaft vor uns ohne Ende geweint hat und plötzlich haben sie den Schneewalzer gespielt. Auf einmal haben alle gelacht und zu tanzen begonnen. Da mussten wir auch fast lachen am Grab“, erinnert sich Walter Halvax an eine Konzentrationsübung der besonderen Art. Und als nach einem Begräbnis die gesamte Trauergesellschaft jedem von ihnen persönlich für die gute Arbeit dankte, waren die diensthabenden Bestatter wirklich ergriffen.