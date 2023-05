Maxi Blaha am 30. Mai als Alma Mahler in den Neustädter Kasematten

Alma Mahler, als „wahnhaftes Weib“ oder „verführerische Nymphe“, „Drecksau und Kloake“, aber auch als „ultimate femme fatale“ sowie „schönstes Mädchen Wiens“ von diversen Biografen und Literaten zu Unrecht sehr vereinfacht dargestellt, wird in Maxi Blahas neuem Solo Theaterstück auf mitreißende Art zu neuem Leben erweckt. Das Auftragswerk der Londoner Autorin Penny Black wurde exklusiv für Maxi Blaha verfasst und holt Alma pointiert ins neue Jahrzehnt.

Als Team finden sich dieselben Künstler wie bei „EMILIE FLÖGE – Beloved Muse“ zusammen. So wird Heidelinde Leutgöb wieder Regie führen, die Musik steuert Georg Buxhofer am E-Bass und am Klavier bei, das Stück wurde von Penny Black geschrieben und von Verena Humer dramaturgisch bearbeitet. Die Darstellung der schillernden Alma übernimmt Maxi Blaha selbst, das Stück wird von der Kostümbildnerin Julia Klug ausgestattet.

Die historisch gewählten Aufführungsorte und Originalschauplätze, wie die Klimt Villa in Wien, das Sissi Schlössl in Bad Ischl und Reichenau am Semmering spannen einen kontrastreichen Bogen über Alma Mahlers gesamtes Leben. Somit kehrt Maxi Blaha als Alma an ihre Orte im Heute zurück und präsentiert sich dem Publikum ungeschminkt und ohne Pathos.

Beginn ist am 30. Mai um 19.30 Uhr, Tickets gibt es u.a. an den Info-Points im Alten Rathaus, den Kasematten und im Museum St.Peter an der Sperr.

