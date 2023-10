Verein „Bürgerenergiegemeinschaft“ in Sollenau gegründet

Die Vereinsgründung zu einer Energiegemeinschaft ist durch, die Bestätigung durch die Bezirkshauptmannschaft ist angekommen. Die „Bürgerenergiegemeinschaft Sollenau“ vernetzt künftig Stromzulieferer mit Stromverbrauchern innerhalb der Gemeinde. „Überschüssiger Strom von Photovoltaikanlagen wird an private Haushalte abgegeben“, sagt SPÖ-Bürgermeister Stefan Wöckl. Der Preis pro Kilowattstunde beträgt 16 Cent und ist ein festgesetzter Preis auf ein halbes Jahr. Danach wird dieser wieder neu festgelegt. Die Vereinsmitglieder haben aber ein Sonderkündigungsrecht, falls der Preis für sie nicht passen sollte. „Man kann also jederzeit aussteigen“, betont der Ortschef.

Derzeit gibt es innerhalb der Gemeinde 40 Interessenten, die mit ihren Photovoltaikanlagen Strom liefern wollen. Dazu zählen private Haushalte, Gemeindebauten und Firmen. Die Kindergärten, sowie der Bauhof sind bereits mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, demnächst kommt auch eine auf die Volksschule und das Gemeindeamt.

Im nächsten Schritt wird der Verein an die privaten Haushalte herantreten. „In den nächsten Wochen werden die Verträge abgeschlossen, dann können wir starten, dann kann der Strom fließen“, so Wöckl. Die Bürgerenergiegemeinschaft bietet viele Vorteile: Der Alternativstrom ist nachhaltig, regional und bleibt in der Gemeinde. Der Verein ist außerdem nicht gewinnorientiert ausgerichtet.

Der Vorstand des Vereins setzt sich aus den Gemeinderäten von SPÖ und ÖVP gleichermaßen zusammen. SPÖ-Ortschef Stefan Wöckl ist Obmann und ÖVP-Fraktionschef Stefan Danzinger dessen Stellvertreter. Pro Funktion gibt es je einen Gemeinderat aus der SPÖ und der ÖVP.