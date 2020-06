Der „Infopoint Altes Rathaus“ ist ab Montag, dem 15. Juni, wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr, und 13.30 bis 18 Uhr, sowie Samstag, 9 bis 13 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist jedoch unter 0 26 22 / 373 – 902 oder stadttheater@wiener-neustadt.at erforderlich.

Am „Infopoint Altes Rathaus“ können dann Tickets zurückgegeben bzw. umgetauscht werden. Auch „Wiener Neustadt Gutscheine“ sind wieder erhältlich.

Ersatztermine im Stadttheater

Im Stadttheater wurden folgende Veranstaltungen ersatzlos abgesagt:

Sex in the Country

Wiener Operettengala

Fred Astaire

Jane - Dokumentarfilm

Tickets werden dort erstattet, wo sie gekauft wurden (bitte die Tickets mitnehmen!).

Folgende Veranstaltungen im Stadttheater wurden verschoben (in Klammer der neue Termin)

Werner Brix (18. September)

Die Nacht der Musicals (23. September)

Weinzettl & Rudle (14. Oktober)

King of Queen (21. Oktober)

Der Menschenfeind (6. November)

Aretha Franklin - Film (19. November oder 3. Dezember - noch nicht fix)

Servus Peter (25. November)

Viktor Gernot (28. April 2021 - Ersatztermin für 25. Mai)

Viktor Gernot (29. April 2021 - Ersatztermin für 26. Mai)

Banana Temptation (9. Mai 2021)

Der Arzt wider Willen (26. Juni 2021)

Falls Sie beim Ersatztermin nicht kommen können, erhalten Sie den Ticketpreis dort zurück, wo die Tickets gekauft wurden. Ausnahmen: "Die Nacht der Musicals" und "King of Queen" - hier läuft die Abwicklung über Öticket (customer.care@oeticket.com).

Kasematten

Bloody Crown läuft ab 9. September, Infos zu den Ersatzterminen auf www.wortwiege.at.

Für die Wiener Neustädter Instrumentalisten in den Kasematten gibt es Ersatztermine:

"Eine kleine Nachtmusik" - 2. Oktober

"Die Erste - zum Geburtstag" - 13. November

"Frühling in Wiener Neustadt" - 19. Mai 2021

Bösendorfer & more Beethoven in den Kasematten: Dieser Zyklus findet von Oktober 2020 bis Frühjahr 2021 statt. Ersatztermine sind in Planung.

Bei weiteren Fragen zu Veranstaltungen wenden Sie sich bitte an 0676 / 88 373 3 973.