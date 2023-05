Turmcafé in Schwarzenbach startet mit neuer Chefin in die neue Saison

Nach einer langen Winterpause startet das Turmcafé am Keltenberg am 1. Mai in die neue Saison. Dabei wird es neben Altbewährtem viel Neues geben. Das verspricht jedenfalls die neue Geschäftsführerin Carina Baranek: „Ich danke Beate und Gerhard für alles, was sie hier im Turmcafé aufgebaut haben und freue mich schon darauf, vielen Gästen unsere regionalen Köstlichkeiten anzubieten!“

Das bisher schon erfolgreiche Konzept will sie auch weiterhin beibehalten: Die Zutaten zu ihren Speisen sowie die Getränke sollen soweit es geht aus der eigenen Gemeinde, ansonsten aus der Region kommen. Die neue Webseite www.dasturmcafe.at liefert viel Wissenswertes: Von wem die Lebensmittel kommen, welche Menüs am kommenden Wochenende angeboten werden, unter welcher Nummer Reservierungen vorgenommen werden und vieles mehr.

