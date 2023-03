„Dress to impress“: Modeschule & BAfEP Wiener Neustadt laden zum Ball

Wer, wenn nicht die Schülerinnen und Schüler der Modeschule sollte beim Schulball Wert auf angemessene Kleidung legen? Unter dem Motto „Dress to impress“ laden die Schülerinnen und Schüler der Höheren Lehranstalt für Mode und der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik am Samstag, 15. April, zum Ball in den Sparkassensaal. Dabei gilt: Einlass nur in Abendkleidung!

„Melodies of Joy“ liefern die Musik. Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr. Karten sind im Sekretariat der Schule in der Schneeberggasse 26 erhältlich – von Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 15.30 Uhr, am Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr. Karten können telefonisch reserviert werden, sie müssen aber abgeholt werden.

