Eine besondere Führung durch das Keltendorf in Schwarzenbach

Eine einmalige Chance bietet sich am Sonntag, dem 23. Juli, im Keltendorf . Dies ist der einzige Termin in den Ferien, an dem eine Führung speziell für Familien, Paare oder Einzelpersonen gemacht wird. Ansonsten kommen diese aufgrund der Mindestteilnehmerzahl nicht in den Genuss einer solchen.

Die Führung führt hinweg über die in Österreich am besten erhaltene keltische Wallanlage, in das archäologische Freilichtmuseum mit seinen neun Rekonstruktionsbauten samt spannenden Fundstücken sowie hinauf auf den 26 Meter hohen Aussichtsturm. Start: 15 Uhr vor der keltischen Wallanlage, Anmeldung unter 0664/467 2667.