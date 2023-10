Krumbacher Magier Fab Fox mit einmaligem Stunt vor Schloss Schönbrunn

Bei der „Magischen Mission Schönbrunn“ hat Blochberger alias „Fab Fox“ nur 60 Sekunden Zeit, um sich aus einem schwebenden Riesenwürfel in 30 Meter Höhe zu befreien. Die Entfesselung nur wenige Meter vor den Augen der Zuschauer ist ein professionell geplantes und monatelang einstudiertes Spektakel für alle von 5 bis 99 Jahren. „Lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben, denn so etwas hat diese Stadt noch nie gesehen! Meine ,Magische Mission Schönbrunn` ist ganz im Sinne meines großen Vorbildes Harry Houdini, des größten Entfesselungskünstler aller Zeiten. Ich habe lange geprobt, um diese spektakuläre, einzigartige Nummer auf die Beine zu stellen und dem Publikum den Atem zu rauben“, so der Zauberer.

Vor dem Stunt zeigt „Fab Fox“ weitere spannende Illusionen. Wie einst David Copperfield, der 1986 die Chinesische Mauer durchschritt, wird der Magier durch Stahl gehen: „Die Stahlmauer ist für mich kein Hindernis, sondern eine Illusion, die ich durchbrechen werde. Die wahre Barriere ist unsere Vorstellungskraft...“

Die Show in Wien ist ein Vorgeschmack auf die neue Arena Tour 2024 „Fab Fox Fabulous“, die am 19. Jänner in Wiener Neustadt startet. Weitere Stationen sind Wien, Innsbruck, Bregenz, Salzburg, Klagenfurt, Linz und Graz. Mit Barracuda Music rund um Mastermind Ewald Tatar hat „Fab Fox“ und sein 30-köpfiges Team den größten Veranstalter Österreichs an seiner Seite.

„Der Stunt in Schönbrunn ist nur der Anfang einer langen, magischen Reise zu den Grenzen des Machbaren. Seine Fähigkeit, die Grenzen der Vorstellungskraft zu überschreiten und die Menschen zu verzaubern, hat mich von Anfang an begeistert. Durch die Organisation seiner Tournee, der größten Zaubershow Österreichs, möchte ich dazu beitragen, dass 'Fab Fox' sein magisches Talent einem breiteren Publikum präsentieren kann. Gemeinsam schaffen wir unvergessliche Momente und lassen die Welt in Staunen versinken“, so Ewald Tatar. Tickets für die Show gibt es auf www.fabfox.at oder www.oeticket.com